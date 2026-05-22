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Le patrimoine religieux et balnéaire réginéen Chapelle des Marins Erquy

Le patrimoine religieux et balnéaire réginéen Chapelle des Marins Erquy mardi 28 juillet 2026.

Lieu : Chapelle des Marins

Adresse : 23 Rue Notre-Dame

Ville : 22430 Erquy

Département : Côtes-d'Armor

Début : mardi 28 juillet 2026

Fin : mardi 28 juillet 2026

Tarif :

Erquy

Le patrimoine religieux et balnéaire réginéen

Chapelle des Marins 23 Rue Notre-Dame Erquy Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28
fin : 2026-07-28

Date(s) :
2026-07-28

Visite guidée d’Erquy à travers ses édifices religieux, ses villas de bord de mer et son écrin de nature protégée.
À partir de 10 ans.   .

Chapelle des Marins 23 Rue Notre-Dame Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 57 25 22 22 

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English :

L’événement Le patrimoine religieux et balnéaire réginéen Erquy a été mis à jour le 2026-05-20 par Syndicat des Caps

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