Le patrimoine religieux et balnéaire réginéen Chapelle des Marins Erquy

Erquy

Le patrimoine religieux et balnéaire réginéen

Chapelle des Marins 23 Rue Notre-Dame Erquy Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28

fin : 2026-07-28

Date(s) :

2026-07-28

Visite guidée d’Erquy à travers ses édifices religieux, ses villas de bord de mer et son écrin de nature protégée.

À partir de 10 ans. .

Chapelle des Marins 23 Rue Notre-Dame Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 57 25 22 22

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English :

L’événement Le patrimoine religieux et balnéaire réginéen Erquy a été mis à jour le 2026-05-20 par Syndicat des Caps