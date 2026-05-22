Le patrimoine religieux et balnéaire réginéen Chapelle des Marins Erquy
Le patrimoine religieux et balnéaire réginéen Chapelle des Marins Erquy mardi 28 juillet 2026.
Erquy
Le patrimoine religieux et balnéaire réginéen
Chapelle des Marins 23 Rue Notre-Dame Erquy Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28
fin : 2026-07-28
Date(s) :
2026-07-28
Visite guidée d’Erquy à travers ses édifices religieux, ses villas de bord de mer et son écrin de nature protégée.
À partir de 10 ans. .
Chapelle des Marins 23 Rue Notre-Dame Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 57 25 22 22
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English :
L’événement Le patrimoine religieux et balnéaire réginéen Erquy a été mis à jour le 2026-05-20 par Syndicat des Caps
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