Conférence sur la peintre Eva Gonzalès (1847-1883) Ecole des Mines Paris

Cette artiste peintre, élève de Manet, a été redécouverte récemment, notamment grâce aux travaux d’Elisabeth Jacquet. Comment cette dernière, auteure du 21e siècle, voit-elle une peintre du 19e siècle ? C’est l’objet de cette conférence, très visuelle.

Conférence le mardi 3 février à 18h30 à l’École des mines de Paris (Mines-PSL, 60 bd Saint-Michel, Paris 6e) Organisée par notre association, en partenariat avec Mines-PSL, Mines Paris Alumni et Canal-U (la WebTV des universités).

Le mardi 03 février 2026

de 18h30 à 20h30

payant

Payant, de 2 € (étudiant) à 5 €.

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-02-03T19:30:00+01:00

fin : 2026-02-03T21:30:00+01:00

Date(s) : 2026-02-03T18:30:00+02:00_2026-02-03T20:30:00+02:00

Ecole des Mines 60 boulevard Saint-Michel 75006 Paris

https://mines-paris.org/fr/event/eva-gonzales-1849-1883-une-jeune-femme-moderne-l-heure-cultureg-a-mines-psl-cycle-2-seance-2/2025/12/19/875 cultureg2026@orange.fr



Afficher la carte du lieu Ecole des Mines et trouvez le meilleur itinéraire

