Conférence sur la protohistoire de l’Aude (- 6000 à – 500 avant notre ère), Espace Henry de Monfreid, Leucate

Informations pratiques

Conférence sur la protohistoire de l’Aude (- 6000 à – 500 avant notre ère) Samedi 19 septembre, 15h00 Espace Henry de Monfreid Aude

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

« La Protohistoire dans l’Aude, de 6000 à 500 av. J.-C. », une conférence de Jean Guilaine, professeur au Collège de France, archéologue et académicien.

Du Néolithique à l’arrivée des Grecs, cette conférence mettra notamment en lumière l’intérêt archéologique des sites de La Corrège et de la grotte des Fées.

Espace Henry de Monfreid Espace Henry de Monfreid, 185 Rue du Veyret Port Leucate, 11370 Leucate Leucate 11370 Aude Occitanie présence de parkings

La protohistoire dans l’Aude (-6000 à -500) , conférence de Jean Guilaine, Professuer au Collège de France, Archéologue, académicien.

©Ville de Leucate