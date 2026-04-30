Leucate

ENS DES OISEAUX SUR LA ROUTE DU RETOUR

Leucate Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 09:00:00

fin : 2026-09-12 12:00:00

Date(s) :

2026-09-12

3 km Facile + 8 ans

À l’automne, les zones humides de La Franqui peuvent nous régaler de grands rassemblements d’oiseaux. Venez en apprendre plus sur les espèces présentes autour d’une balade avec jumelles et longue-vue.

Réservation obligatoire par téléphone. 12 personnes max.

Matériel d’observation fourni.

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Leucate 11202 Aude Occitanie +33 6 98 30 95 85

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English :

3 km Easy + 8 years

In autumn, the wetlands of La Franqui can be the scene of large gatherings of birds. Come and learn more about the species present on a walk with binoculars and spyglass.

Reservations required by telephone. 12 people max.

Observation equipment supplied.

L’événement ENS DES OISEAUX SUR LA ROUTE DU RETOUR Leucate a été mis à jour le 2026-04-30 par A.D.T. de l’Aude 11 CD Aude