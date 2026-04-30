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ENS DES OISEAUX SUR LA ROUTE DU RETOUR Leucate

ENS DES OISEAUX SUR LA ROUTE DU RETOUR Leucate

ENS DES OISEAUX SUR LA ROUTE DU RETOUR Leucate samedi 12 septembre 2026.

Ville : 11202 Leucate

Département : Aude

Début : samedi 12 septembre 2026

Fin : samedi 12 septembre 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Leucate

ENS DES OISEAUX SUR LA ROUTE DU RETOUR

Leucate Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 09:00:00
fin : 2026-09-12 12:00:00

Date(s) :
2026-09-12

3 km Facile + 8 ans
À l’automne, les zones humides de La Franqui peuvent nous régaler de grands rassemblements d’oiseaux. Venez en apprendre plus sur les espèces présentes autour d’une balade avec jumelles et longue-vue.
Réservation obligatoire par téléphone. 12 personnes max.
Matériel d’observation fourni.
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Leucate 11202 Aude Occitanie +33 6 98 30 95 85 

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English :

3 km Easy + 8 years
In autumn, the wetlands of La Franqui can be the scene of large gatherings of birds. Come and learn more about the species present on a walk with binoculars and spyglass.
Reservations required by telephone. 12 people max.
Observation equipment supplied.

L’événement ENS DES OISEAUX SUR LA ROUTE DU RETOUR Leucate a été mis à jour le 2026-04-30 par A.D.T. de l’Aude 11 CD Aude

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