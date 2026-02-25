L’EKIDEN DES PLAGES

Leucate Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 18:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Marathon en relais en équipe de 6 coureurs, au coeur de la ville de Port Leucate, venez participer à une épreuve sportive familiale et conviviale. Découvrez Port-Leucate comme vous ne l’avez jamais vu !

Au départ de la place Jacques-Yves Cousteau, il se déroule en relais par équipe de 6 sur la distance d’un marathon.

Les distances sont dans l’ordre 5km, 10km, 5km, 10km, 5km et 7,195km pour faire la distance totale de 42,195km.

– 16h Ouverture du village sur la place Jacques-Yves Cousteau

– 18h15 Départ des premiers relayeurs adultes de l’EKIDEN

– 21h30 Arrivée des premiers coureurs et accueil festif sur le village.

.

Leucate 11370 Aude Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Relay marathon in teams of 6 runners, in the heart of Port Leucate, come and take part in a family-friendly sporting event. Discover Port-Leucate as you’ve never seen it before!

Departing from Place Jacques-Yves Cousteau, the race takes place in relay teams of 6 over the marathon distance.

Distances are in order: 5km, 10km, 5km, 10km, 5km and 7.195km, for a total distance of 42.195km.

– 4pm: Opening of the village on Place Jacques-Yves Cousteau

– 6:15pm: Start of the first adult EKIDEN relay runners

– 9:30pm: Arrival of the first runners and festive welcome in the village.

L’événement L’EKIDEN DES PLAGES Leucate a été mis à jour le 2026-02-25 par A.D.T. de l’Aude 11 ADT