BIQUET TRAIL Leucate

Leucate

BIQUET TRAIL

Impasse du Mouret Leucate Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 09:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Préparez-vous pour une aventure trail hors du commun le samedi 30 mai à Leucate ! Le 2ème Biquet Trail vous invite à découvrir les magnifiques paysages de la région tout en profitant d’une ambiance conviviale et festive. Avec un départ donné aux abords de Biquet plage , cet événement promet une expérience mémorable pour les coureurs de tous niveaux. Les parcours seront encadrés par des coachs des salles de Ensenat Coaching afin de vous accompagner et vous pousser tout au long des parcours.

Que vous soyez un coureur débutant ou un athlète confirmé, choisissez votre course parmi nos trois distances un parcours accessible de 8 km, une distance intermédiaire de 15 km pour les plus aventureux, et un challenge de 25 km pour les passionnés de trail plus longue distance.

Le Biquet Trail, c’est l’occasion de se dépasser dans un cadre exceptionnel et de partager un moment de convivialité. Restez connectés pour plus d’informations sur le parcours et les festivités !

Plusieurs parcours

– le Biquet court Départ par vague à partir de 10h dénivelé 99 m 9 km

– le Biquet moyen Départ par vague à partir de 9h30 dénivelé 132 m 14 km

– le Biquet long Départ par vague à partir de 9h dénivelé 237 m 24 km

Et à partir de 15h, la plage change de rythme.

DJ sets, ambiance clubbing, soleil déclinant.

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Le matin on court.

L’après-midi, on partage.

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Impasse du Mouret Leucate 11370 Aude Occitanie biquettrail@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Get ready for an extraordinary trail adventure on Saturday May 30 in Leucate! The 2nd Biquet Trail invites you to discover the region’s magnificent landscapes in a friendly, festive atmosphere. With a start on the outskirts of Biquet plage , this event promises a memorable experience for runners of all levels. The courses will be supervised by coaches from Ensenat Coaching gyms to support and push you along the way.

Whether you’re a beginner runner or an experienced athlete, choose your race from our three distances: an accessible 8 km course, an intermediate 15 km distance for the more adventurous, and a 25 km challenge for longer-distance trail enthusiasts.

The Biquet Trail is an opportunity to surpass yourself in an exceptional setting, and to share a moment of conviviality. Stay tuned for more information on the route and festivities!

Several courses:

– le Biquet court: Wave start from 10 a.m. elevation gain: 99 m 9 km

– le Biquet moyen Wave start from 9:30 am altitude difference: 132 m 14 km

– le Biquet long: Wave start from 9am altitude difference: 237 m 24 km

And from 3pm, the beach changes pace.

DJ sets, a clubbing atmosphere, the sun declining.

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In the morning, we run.

Afternoons for sharing.

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L’événement BIQUET TRAIL Leucate a été mis à jour le 2026-04-08 par A.D.T. de l’Aude 11 ADT