Conférence sur la restauration de l’Atlas cadastral communal, Mairie, Jaujac

Conférence sur la restauration de l’Atlas cadastral communal Samedi 19 septembre, 11h00 Mairie Ardèche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

La Commune possède un document patrimonial particulièrement précieux : son atlas cadastral datant de 1839.

Cet ouvrage ancien, témoin de l’histoire de notre territoire, vient récemment d’être restauré par Julie Tyrlik, restauratrice du patrimoine installée à Jaujac.

Diplômée de l’Institut national du patrimoine, où elle a obtenu un master de restaurateur du patrimoine spécialisé dans les livres et les arts graphiques, Julie Tyrlik est conservatrice-restauratrice indépendante. Elle intervient pour de nombreuses institutions publiques et privées – bibliothèques, archives, musées nationaux et internationaux – afin de restaurer et préserver des documents anciens et des ouvrages patrimoniaux.

Installée en Ardèche depuis 2021, elle a ouvert son atelier à Jaujac.

L’ouvrage restauré est un atlas cadastral, c’est-à-dire un ensemble de plans réalisés au XIXᵉ siècle lors de la mise en place du cadastre. Ces plans représentent très précisément le territoire communal, en détaillant les parcelles, les chemins, les rivières, les bâtiments…

Celui de Jaujac constitue une pièce patrimoniale intéressante.

Il offre une véritable photographie du territoire au XIXᵉ siècle et permet de comprendre l’évolution du village, des hameaux, des chemins et des parcelles au fil du temps. Pour les historiens, les chercheurs mais aussi pour les habitants curieux de l’histoire locale, il s’agit d’une source d’informations précieuses.

Grâce au travail minutieux de restauration réalisé par Julie Tyrlik, cet atlas a retrouvé toute sa lisibilité et pourra être conservé durablement.

Il vous est proposé une conférence d’explication de cette restauration.

Mairie 11 place du champ de Mars 07380 JAUJAC Jaujac 07380 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes 0475932228

La Commune possède un document patrimonial particulièrement précieux : son atlas cadastral datant de 1839.

©JulieTyrlik