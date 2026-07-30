Conférence sur l’artiste-peintre Albert Horel Salle des Fêtes Cirey-sur-Vezouze

Informations pratiques

Cirey-sur-Vezouze

Conférence sur l’artiste-peintre Albert Horel

Salle des Fêtes Place Chevandier Cirey-sur-Vezouze Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-09-20 14:30:00

fin : 2026-09-20 15:30:00

Date(s) :

2026-09-20

En partenariat avec le Salon des Artistes Locaux, Olivier Bena, président-fondateur de l’association Les Amis d’Alfred Renaudin , donnera une conférence sur Albert Horel, à l’occasion de ses 150 ans. Né en juin 1876 dans l’Eure, bien loin de sa Lorraine d’adoption. Aujourd’hui peu connu voire reconnu alors que très en vogue à son époque grâce au mécénat d’Eugène Corbin, plusieurs de ses toiles sont conservées dans les musées de Nancy et de Toul.ption, Horel a été formé à l’Ecole des Beaux-Arts de Nancy et aux Arts Déco à Paris. Ses maîtres ne sont pas moins que Victor Prouvé et Emile Friant ! Ouvert à tous, gratuit.Tout public

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Salle des Fêtes Place Chevandier Cirey-sur-Vezouze 54480 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 42 50 27

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English :

In partnership with the Salon des Artistes Locaux, Olivier Bena, president and founder of the association “Les Amis d’Alfred Renaudin,” will give a lecture on Albert Horel to mark the 150th anniversary of his birth. He was born in June 1876 in the Eure department, far from his adopted home of Lorraine. Although little known or recognized today, he was very much in vogue in his day thanks to the patronage of Eugène Corbin; several of his paintings are housed in the museums of Nancy and Toul. Horel trained at the École des Beaux-Arts in Nancy and at the École des Arts Décoratifs in Paris. His teachers were none other than Victor Prouvé and Émile Friant! Open to all, free admission.

L’événement Conférence sur l’artiste-peintre Albert Horel Cirey-sur-Vezouze a été mis à jour le 2026-07-30 par MAISON DU TOURISME DU PAYS DU LUNEVILLOIS