Freyming-Merlebach

Conférence sur le frelon asiatique

croisement rue de la Frontière et rue Houillère Freyming-Merlebach Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2026-04-21 18:00:00

fin : 2026-04-21 19:00:00

Date(s) :

2026-04-21

Le frelon asiatique comprendre et agir Animée par Antoine Adam, apiculteur. Entrée libre. Avec la participation des apiculteurs de Freyming-Merlebach. Le frelon asiatique à pattes jaunes, un ennemi à connaitre son impact sur les abeilles et la biodiversité, les bons gestes pour lutter efficacement, ce qu’il faut faire… et ne pas faire!

Protégeons ensemble nos abeilles !Tout public

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croisement rue de la Frontière et rue Houillère Freyming-Merlebach 57800 Moselle Grand Est +33 9 65 31 16 18 sallevouters@orange.fr

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English :

Le frelon asiatique comprendre et agir (The Asian hornet: understand and act) by Antoine Adam, beekeeper. Free admission. With the participation of Freyming-Merlebach beekeepers. The Yellow-legged Asian Hornet, an enemy you need to know about: its impact on bees and biodiversity, how to fight it effectively, what to do… and what not to do!

Let’s protect our bees together!

L’événement Conférence sur le frelon asiatique Freyming-Merlebach a été mis à jour le 2026-04-17 par OFFICE DE TOURISME PAYS DE FREYMING-MERLEBACH