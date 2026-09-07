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Conférence sur le patrimoine de la photographie, Médiathèque Intercommunale André Dussollier, Cruseilles

samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque Intercommunale André Dussollier · Cruseilles

Conférence sur le patrimoine de la photographie, Médiathèque Intercommunale André Dussollier, Cruseilles

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Médiathèque Intercommunale André Dussollier
Adresse
44 rue des grands champs 74350 Cruseilles
Ville
74350 Cruseilles
Département
Haute-Savoie

Conférence sur le patrimoine de la photographie Samedi 19 septembre, 09h30 Médiathèque Intercommunale André Dussollier Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00

Entre 1826 et 1827, depuis la fenêtre de sa maison, Nicéphore Nièpce parvient à capturer un point de vue architectural grâce à une chambre noire. Forte avancé scientifique, la photographie peine à se hisser au rang de l’art. 200 ans plus tard elle rayonne à travers les objectifs des photographes, des amateurs et curieux à travers le monde. Retour sur l’évolution de ce procédé exceptionnel lors d’une conférence à la Micro-Folie.

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©Micro-Folie Pays de Cruseilles

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