Conférence sur le patrimoine de la photographie, Médiathèque Intercommunale André Dussollier, Cruseilles

Informations pratiques

Conférence sur le patrimoine de la photographie Samedi 19 septembre, 09h30 Médiathèque Intercommunale André Dussollier Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00

Entre 1826 et 1827, depuis la fenêtre de sa maison, Nicéphore Nièpce parvient à capturer un point de vue architectural grâce à une chambre noire. Forte avancé scientifique, la photographie peine à se hisser au rang de l’art. 200 ans plus tard elle rayonne à travers les objectifs des photographes, des amateurs et curieux à travers le monde. Retour sur l’évolution de ce procédé exceptionnel lors d’une conférence à la Micro-Folie.

Médiathèque Intercommunale André Dussollier 44 rue des grands champs 74350 Cruseilles Cruseilles 74350 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 0450442285 »}]

Entre 1826 et 1827, depuis la fenêtre de sa maison, Nicéphore Nièpce parvient à capturer un point de vue architectural grâce à une chambre noire. Forte avancé scientifique, la photographie peine à se…

©Micro-Folie Pays de Cruseilles