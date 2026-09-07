Conférence sur le patrimoine de la photographie, Médiathèque Intercommunale André Dussollier, Cruseilles
samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque Intercommunale André Dussollier · Cruseilles
Informations pratiques
Conférence sur le patrimoine de la photographie Samedi 19 septembre, 09h30 Médiathèque Intercommunale André Dussollier Haute-Savoie
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00
Entre 1826 et 1827, depuis la fenêtre de sa maison, Nicéphore Nièpce parvient à capturer un point de vue architectural grâce à une chambre noire. Forte avancé scientifique, la photographie peine à se hisser au rang de l’art. 200 ans plus tard elle rayonne à travers les objectifs des photographes, des amateurs et curieux à travers le monde. Retour sur l’évolution de ce procédé exceptionnel lors d’une conférence à la Micro-Folie.
Médiathèque Intercommunale André Dussollier 44 rue des grands champs 74350 Cruseilles Cruseilles 74350 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 0450442285 »}]
Entre 1826 et 1827, depuis la fenêtre de sa maison, Nicéphore Nièpce parvient à capturer un point de vue architectural grâce à une chambre noire. Forte avancé scientifique, la photographie peine à se…
©Micro-Folie Pays de Cruseilles