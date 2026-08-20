Conférence sur le Prieuré de Combourg, Ancienne école – Rue des sports, Combourg

Informations pratiques

Conférence sur le Prieuré de Combourg Vendredi 18 septembre, 15h00 Ancienne école – Rue des sports Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T15:00:00+02:00 – 2026-09-18T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-18T15:00:00+02:00 – 2026-09-18T16:30:00+02:00

C’est vers 1064-1066 que Rivallon, premier seigneur de Combourg, fait venir des moines bénédictins de l’abbaye de Marmoutier pour établir un prieuré non loin de son château.

Autour de ce prieuré s’est peu à peu développé un véritable quartier, le « bourg prieural », un 3e pôle urbain qui, avec l’église et la forteresse, a structuré durablement le centre-ville de Combourg.

Avec Vincent Piot, président de la Société Historique et Patrimoniale de la Bretagne Romantique.

Ancienne école – Rue des sports rue des sports 35270 Combourg Combourg 35270 Ille-et-Vilaine Bretagne https://www.combourg.bzh/renovation-de-lancienne-ecole-de-la-rue-des-sports/ Cette ancienne école maternelle, d’une surface de 140 m², a été construite à la fin du 19e siècle. Elle a accueilli des enfants jusqu’en 1996. Classé Patrimoine Architectural Remarquable dans le SPR (Site Patrimonial Remarquable), ce bâtiment a été sauvegardé en 2010 avec la pose d’une nouvelle couverture.

Dans le cadre des études engagées pour la réhabilitation du cœur de ville, la Municipalité a décidé de donner une seconde vie à ce bâtiment, comme maison des associations et salle d’exposition liée à l’agriculture et aux matériaux biosourcés.

L’histoire du prieuré remonte au cœur du Moyen Âge.

©villedecombourg