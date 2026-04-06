Festival de la Lanterne Place Albert Parent Combourg

Combourg

Festival de la Lanterne

Place Albert Parent Centre-ville Combourg Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 18:00:00

fin : 2026-08-22 23:30:00

Date(s) :

2026-08-22

Un rendez-vous musical au cœur de notre “Petite Cité de Caractère”.

Le Festival de la Lanterne revient animer le centre ville de Combourg le samedi 22 août 2026 ! De 18h30 à minuit, pas moins de six scènes animeront le cœur de ville, accueillant plus de dix groupes aux styles variés.

Fidèle à son esprit éclectique, le festival met à l’honneur des artistes et groupes aux influences multiples, proposant une programmation riche et diversifiée rock, rap, folk, blues, musiques du monde… et bien sûr, l’incontournable Fest Noz place de l’Eglise.

La soirée commence dès 18h30 avec des déambulations qui animeront les bars et commerces du centre ville et un espace guinguette pour vous restaurer dans une ambiance musicale sur la Cour des Arts.

Cette année le festival porte mieux que jamais son nom guirlandes, lanternes, le centre ville sera illuminé pour vous plonger dans une atmosphère féérique! .

Place Albert Parent Centre-ville Combourg 35270 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 23 16 49 03

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English :

L’événement Festival de la Lanterne Combourg a été mis à jour le 2026-04-06 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel