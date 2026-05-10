Combourg

Spectacle Laurent Chandemerle

Route de la Racinais Combourg Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

Le comité du Comice Agricole du Canton de Combourg organise une soirée comique le vendredi 26 juin 2026.

Un moment convivial et ouvert à tous pour se retrouver autour d’un évènement chaleureux placé sous le signe de la bonne humeur.

La soirée aura l’honneur d’accueillir LAURENT CHANDEMERLE. Après avoir partagé la scène et les plateaux télé avec Patrick Sébastien et Laurent Boyer, l’humoriste-imitateur breton promet un vrai show de puissance scénique et de fous rires.

Comme à leur habitude, la troupe des P’tits Comics assurera la première partie du spectacle.

Cet évènement est organisé grâce à l’engagement des bénévoles du comité, qui vous propose une restauration sur place.

Réservation possible auprès de Jérôme 06 80 70 86 37 et Laurence 06 87 19 20 23.

Nous vous attendons nombreux pour partager ce moment de rire et de convivialité ! .

Route de la Racinais Combourg 35270 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 80 70 86 37

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English :

L’événement Spectacle Laurent Chandemerle Combourg a été mis à jour le 2026-05-10 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel