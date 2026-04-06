Braderie de Combourg Combourg
Braderie de Combourg Combourg dimanche 26 juillet 2026.
Combourg
Braderie de Combourg
Centre-ville Combourg Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 06:00:00
fin : 2026-07-26 18:00:00
Date(s) :
2026-07-26
Combourg Animations organise sa braderie en centre-ville, en partenariat avec l’UCIAPL.
Ouvert uniquement aux particuliers. Professionnels et revendeurs interdits. Tout déballage non autorisé sera verbalisé. . Véhicule interdit sur le stand, les exposants devront stationner leur véhicule sur le parking indiqué. .
Centre-ville Combourg 35270 Ille-et-Vilaine Bretagne
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English :
L’événement Braderie de Combourg Combourg a été mis à jour le 2026-04-06 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel