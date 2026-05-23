Marotte et les Musards spectacle musical médiéva Parc du Château Combourg

Combourg

Marotte et les Musards spectacle musical médiéva

Parc du Château 23 Rue des Princes Combourg Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

Cet été, le château vous propose plusieurs animations à différentes dates, les

après-midis.

Marotte et les Musards Ménestrels et Magiciens du Verbe. Spectacle musical ambulant chants du XIIIe siècle, jongleries enflammées et instruments d’époque. Laissez-vous emporter par ces troubadours modernes qui font revivre l’éclat et la féerie des fêtes médiévales.

Animations gratuites une fois l’entrée du parc acquittée. .

Parc du Château 23 Rue des Princes Combourg 35270 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 73 22 95

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English :

L’événement Marotte et les Musards spectacle musical médiéva Combourg a été mis à jour le 2026-05-23 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel