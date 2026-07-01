Concert du Quatuor Numen Combourg

Informations pratiques

Combourg

Concert du Quatuor Numen

Place de l’Eglise Combourg Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 20:30:00

fin : 2026-07-28 21:30:00

Date(s) :

2026-07-28

Des personnes que l’on rencontre, un instrument qui nous lie, et subitement les perspectives nous apparaissent comme évidentes. Numen , ce mot latin qui fait référence à l’inspiration artistique et même l’exercice de la toute puissance sur la volonté créatrice des artistes, souvent utilisée dans l’expression littéraire et poétique, et intimement liée, comme tous les arts, à la musique.

Née en 2018, cette jeune formation rassemble quatre saxophonistes venues d’horizons différents et résidant aujourd’hui en Ille Et Vilaine. Par le biais de ce quatuor, ses membres souhaitent transmettre leur passion pour leur instrument et la musique de chambre.

Tous issus du Pôle d’Enseignement Supérieur du Spectacle Vivant Pays de Loire, Ils vous proposeront de découvrir une riche palette de timbres, à l’aide de dynamiques et styles de jeux variés au fil des tableaux proposés par leur répertoire. C’est avec un enthousiasme contagieux, une certaine complicité et l’envie de surprendre le public que le quatuor vous fera découvrir le saxophone dans les répertoires où celui-ci n’est pas toujours attendu par le mélomane éclairé.

Saxophone Soprano Ricardo JASSO

Saxophone Alto Enzo HERCZOG

Saxophone Ténor Santiago NAZARIO MARTI

Saxophone Baryton Delphine TUBIERE

PROGRAMME Mélodies Sacrées

Un voyage envoûtant à travers les siècles et les émotions, ce programme de concert vous invite à une exploration des plus belles œuvres de la musique baroque, impressionniste et romantique. De l’intensité spirituelle du Stabat Mater de Pergolesi aux élégantes variations de Bach, en passant par les délicates rêveries de Debussy et la majesté de Fauré, chaque pièce résonne avec une beauté intemporelle.

Les harmonies célestes de Jesus Joy of Man’s Desiring et de Air on the G String de Bach s’entrelacent avec la noblesse des voix humaines dans le Pie Jesus du Requiem de Fauré. Le programme se poursuit par la richesse émotionnelle de Ravel, des Trois Chansons à la subtile mélancolie du Menuet sur le nom de Haydn, et la puissance lyrique de Borodine avec son Quatuor n°2. Entre chaque morceau, une harmonie continue se tisse, passant de l’expression intérieure et spirituelle à la splendeur pure de l’émotion musicale.

Un concert qui explore le sublime, où chaque note raconte une histoire, une prière, une rêverie… Une véritable ode à la beauté et à la profondeur de la musique classique. .

Place de l’Eglise Combourg 35270 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 08 64 81 59

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L’événement Concert du Quatuor Numen Combourg a été mis à jour le 2026-06-29 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel