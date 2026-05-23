Embruns d’Acier, Escrime artistique Parc du Château Combourg

Combourg

Embruns d’Acier, Escrime artistique

Parc du Château 23 Rue des Princes Combourg Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

Cet été, le château vous propose plusieurs animations à différentes dates, les

après-midis.

Embruns d’Acier vous propose des saynètes médiévales et démonstrations d’escrime de spectacle, mêlant combats chorégraphiés, humour et immersion au cœur du Moyen Âge.

Animations gratuites une fois l’entrée du parc acquittée. .

Parc du Château 23 Rue des Princes Combourg 35270 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 73 22 95

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English :

L’événement Embruns d’Acier, Escrime artistique Combourg a été mis à jour le 2026-05-23 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel