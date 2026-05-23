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Embruns d’Acier, Escrime artistique Parc du Château Combourg

Embruns d’Acier, Escrime artistique Parc du Château Combourg dimanche 19 juillet 2026.

Lieu : Parc du Château

Adresse : 23 Rue des Princes

Ville : 35270 Combourg

Département : Ille-et-Vilaine

Début : dimanche 19 juillet 2026

Fin : dimanche 19 juillet 2026

Tarif :

Combourg

Embruns d’Acier, Escrime artistique

Parc du Château 23 Rue des Princes Combourg Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19
fin : 2026-07-19

Date(s) :
2026-07-19

Cet été, le château vous propose plusieurs animations à différentes dates, les
après-midis.

Embruns d’Acier vous propose des saynètes médiévales et démonstrations d’escrime de spectacle, mêlant combats chorégraphiés, humour et immersion au cœur du Moyen Âge.

Animations gratuites une fois l’entrée du parc acquittée.   .

Parc du Château 23 Rue des Princes Combourg 35270 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 73 22 95 

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English :

L’événement Embruns d’Acier, Escrime artistique Combourg a été mis à jour le 2026-05-23 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel

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