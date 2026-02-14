Conférence sur les jurées de cour d’assises Maison de Pays Nyons

Conférence sur les jurées de cour d’assises

Maison de Pays 128 Promenade de la digue Nyons Drôme

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-04 18:00:00

fin : 2026-03-04

Date(s) :

2026-03-04

Jurées de cour d’assises, une expérience inoubliable Conférence de Sophie Bentin-Ferraud, docteur en histoire et Sandrine Rosier, formatrice juridique.

Dans le cadre du cycle de conférences de l’UNTL

.

Maison de Pays 128 Promenade de la digue Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 41 37 contact@untl.net

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Jurées de cour d?assises, une expérience inoubliable Conference by Sophie Bentin-Ferraud, PhD in history and Sandrine Rosier, legal trainer.

As part of the UNTL lecture series

L’événement Conférence sur les jurées de cour d’assises Nyons a été mis à jour le 2026-02-14 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale