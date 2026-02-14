Conférence sur les jurées de cour d’assises Maison de Pays Nyons
Conférence sur les jurées de cour d’assises Maison de Pays Nyons mercredi 4 mars 2026.
Conférence sur les jurées de cour d’assises
Maison de Pays 128 Promenade de la digue Nyons Drôme
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-04 18:00:00
fin : 2026-03-04
Date(s) :
2026-03-04
Jurées de cour d’assises, une expérience inoubliable Conférence de Sophie Bentin-Ferraud, docteur en histoire et Sandrine Rosier, formatrice juridique.
Dans le cadre du cycle de conférences de l’UNTL
.
Maison de Pays 128 Promenade de la digue Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 41 37 contact@untl.net
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Jurées de cour d?assises, une expérience inoubliable Conference by Sophie Bentin-Ferraud, PhD in history and Sandrine Rosier, legal trainer.
As part of the UNTL lecture series
L’événement Conférence sur les jurées de cour d’assises Nyons a été mis à jour le 2026-02-14 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale