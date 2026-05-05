Conférence sur les moulins de Cheissoux et Bujaleuf, Salle polyvalente de Cheissoux, Cheissoux

Conférence sur les moulins de Cheissoux et Bujaleuf Samedi 19 septembre, 16h00 Salle polyvalente de Cheissoux Haute-Vienne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Conférence animée par un guide-conférencier professionnel, consacrée aux moulins de Bujaleuf et de Cheissoux, replacés dans leur contexte social et historique.

Longtemps au cœur de la vie économique et quotidienne des villages, ces moulins sont ici évoqués comme de véritables éléments structurants du territoire, au croisement des usages, des savoir-faire et des relations sociales d’autrefois.

Salle polyvalente de Cheissoux 2 route de Peyrat-le-Château, 87460 Cheissoux Cheissoux 87460 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 0555695054 http://www.cheissoux.fr

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