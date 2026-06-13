CONFERENCE SUR LES OISEAUX ET ANIMAUX DE MONTAGNE Les Angles lundi 24 août 2026.

Les Angles

CONFERENCE SUR LES OISEAUX ET ANIMAUX DE MONTAGNE

10 Avenue de Balcere Les Angles Pyrénées-Orientales

Tarif : 4 – 4 – 8

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-24 16:00:00

fin : 2026-08-24

Date(s) :

2026-08-24

Conférence présentée par Benjamin Joffre.

Les oiseaux et les animaux de montagne que l’on trouve autour des Angles n’auront plus de secret pour vous !

Salle du Capcir

8€ par adulte

4€ par enfant…

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10 Avenue de Balcere Les Angles 66210 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 04 32 76 lesanglesinfos@les-angles.com

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English :

Lecture presented by Benjamin Joffre.

You’ll learn everything there is to know about the birds and mountain animals found around Les Angles!

Salle du Capcir

€8 per adult

€4 per child…

L’événement CONFERENCE SUR LES OISEAUX ET ANIMAUX DE MONTAGNE Les Angles a été mis à jour le 2026-06-13 par LES ANGLES LE VILLAGE STATION