Corcoué-sur-Logne

CONFERENCE SUR LES PAPILLONS

8 Rue Sainte-Radegonde Corcoué-sur-Logne Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 10:00:00

fin : 2026-07-04 12:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Les papillons de jour Qui sont-ils ? Comment les reconnaitre ?

Venez découvrir les différentes familles de papillons diurnes et leur écologie durant ce temps en salle. .

8 Rue Sainte-Radegonde Corcoué-sur-Logne 44650 Loire-Atlantique Pays de la Loire helene.langlois@cpie-logne-et-grandlieu.org

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English :

Butterflies—What Are They? How Can You Identify Them?

L’événement CONFERENCE SUR LES PAPILLONS Corcoué-sur-Logne a été mis à jour le 2026-06-20 par OT Sud Retz Atlantique