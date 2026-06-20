CONFERENCE SUR LES PAPILLONS Corcoué-sur-Logne
CONFERENCE SUR LES PAPILLONS Corcoué-sur-Logne samedi 4 juillet 2026.
Corcoué-sur-Logne
CONFERENCE SUR LES PAPILLONS
8 Rue Sainte-Radegonde Corcoué-sur-Logne Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 10:00:00
fin : 2026-07-04 12:00:00
Date(s) :
2026-07-04
Les papillons de jour Qui sont-ils ? Comment les reconnaitre ?
Venez découvrir les différentes familles de papillons diurnes et leur écologie durant ce temps en salle. .
8 Rue Sainte-Radegonde Corcoué-sur-Logne 44650 Loire-Atlantique Pays de la Loire helene.langlois@cpie-logne-et-grandlieu.org
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English :
Butterflies—What Are They? How Can You Identify Them?
L’événement CONFERENCE SUR LES PAPILLONS Corcoué-sur-Logne a été mis à jour le 2026-06-20 par OT Sud Retz Atlantique
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