SPECTACLE Corcoué-sur-Logne
SPECTACLE Corcoué-sur-Logne samedi 4 juillet 2026.
Corcoué-sur-Logne
SPECTACLE
5 Place du Marché Corcoué-sur-Logne Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 10:30:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
COMME UN POISSON DANS L’EAU
Par un doux matin d’été, une petite fille joue sur la plage. Elle vient surtout accompagner et libérer son meilleur ami le poisson qui manque d’air dans son bocal et doit rejoindre le Grand Océan. Seulement c’est effrayant cet immense inconnu. Heureusement, Edgard le Homard et la Coquille Dorée les guideront pour mener à bien cette merveilleuse odyssée. L’un goûtera l’Océan, l’autre prendra les chemins du vent et tout le monde sera heureux comme un poisson dans l’eau ! .
5 Place du Marché Corcoué-sur-Logne 44650 Loire-Atlantique Pays de la Loire laplaceauxlivres@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
LIKE A FISH IN WATER
L’événement SPECTACLE Corcoué-sur-Logne a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Sud Retz Atlantique
À voir aussi à Corcoué-sur-Logne (Loire-Atlantique)
- IMPRO FM Corcoué-sur-Logne 19 juin 2026
- MARIA CAILLASSE Corcoué-sur-Logne 20 juin 2026
- FETE DE LA MUSIQUE Corcoué-sur-Logne 21 juin 2026
- Corcoué en musique, rue de la poste, corcoué sur logne, Corcoué-sur-Logne 21 juin 2026
- MARCHÉ DE PRODUCTEURS de juin Corcoué-sur-Logne 24 juin 2026