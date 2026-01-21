Corcoué-sur-Logne

SPECTACLE

5 Place du Marché Corcoué-sur-Logne Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 10:30:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

COMME UN POISSON DANS L’EAU

Par un doux matin d’été, une petite fille joue sur la plage. Elle vient surtout accompagner et libérer son meilleur ami le poisson qui manque d’air dans son bocal et doit rejoindre le Grand Océan. Seulement c’est effrayant cet immense inconnu. Heureusement, Edgard le Homard et la Coquille Dorée les guideront pour mener à bien cette merveilleuse odyssée. L’un goûtera l’Océan, l’autre prendra les chemins du vent et tout le monde sera heureux comme un poisson dans l’eau ! .

5 Place du Marché Corcoué-sur-Logne 44650 Loire-Atlantique Pays de la Loire laplaceauxlivres@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

LIKE A FISH IN WATER

L’événement SPECTACLE Corcoué-sur-Logne a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Sud Retz Atlantique