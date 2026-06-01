FETE DE LA MUSIQUE Corcoué-sur-Logne
FETE DE LA MUSIQUE Corcoué-sur-Logne dimanche 21 juin 2026.
Corcoué-sur-Logne
FETE DE LA MUSIQUE
LE DOMAINE DES VIEILLES RUES, La CABANE Corcoué-sur-Logne Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 15:00:00
fin : 2026-06-21 20:00:00
Date(s) :
2026-06-21
FETE DE LA MUSIQUE
Sur les bords de Logne avec groupes locaux, animations musicales, restauration et buvette sur place .
LE DOMAINE DES VIEILLES RUES, La CABANE Corcoué-sur-Logne 44650 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 99 66 50 23 evs@mairiecorcoue.fr
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English :
MUSIC FESTIVAL
L’événement FETE DE LA MUSIQUE Corcoué-sur-Logne a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Sud Retz Atlantique
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