FETE DE LA MUSIQUE Corcoué-sur-Logne dimanche 21 juin 2026.

Corcoué-sur-Logne

FETE DE LA MUSIQUE

LE DOMAINE DES VIEILLES RUES, La CABANE Corcoué-sur-Logne Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 15:00:00

fin : 2026-06-21 20:00:00

Date(s) :

2026-06-21

FETE DE LA MUSIQUE

Sur les bords de Logne avec groupes locaux, animations musicales, restauration et buvette sur place .

LE DOMAINE DES VIEILLES RUES, La CABANE Corcoué-sur-Logne 44650 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 99 66 50 23 evs@mairiecorcoue.fr

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English :

MUSIC FESTIVAL

L’événement FETE DE LA MUSIQUE Corcoué-sur-Logne a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Sud Retz Atlantique