MARCHÉ DE PRODUCTEURS À LA FERME Corcoué-sur-Logne

MARCHÉ DE PRODUCTEURS À LA FERME
10 Lieu-dit Le Pré Clos Corcoué-sur-Logne Loire-Atlantique
Début : 2026-01-21 16:30:00
fin : 2026-06-24 19:30:00
2026-01-21 2026-02-18 2026-03-18 2026-04-15 2026-05-27 2026-06-24
Un mercredi par mois!
Producteurs: pains, bière, miel, épicerie vrac, crêpes, charcuterie, poulet, poisson, tisane, savon, .
10 Lieu-dit Le Pré Clos Corcoué-sur-Logne 44650 Loire-Atlantique Pays de la Loire marchecorcoue@mailo.com
