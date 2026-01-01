MARCHÉ DE PRODUCTEURS À LA FERME Corcoué-sur-Logne

MARCHÉ DE PRODUCTEURS À LA FERME

10 Lieu-dit Le Pré Clos Corcoué-sur-Logne Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-21 16:30:00

fin : 2026-06-24 19:30:00

Date(s) :

2026-01-21 2026-02-18 2026-03-18 2026-04-15 2026-05-27 2026-06-24

Un mercredi par mois!

Producteurs: pains, bière, miel, épicerie vrac, crêpes, charcuterie, poulet, poisson, tisane, savon, .

10 Lieu-dit Le Pré Clos Corcoué-sur-Logne 44650 Loire-Atlantique Pays de la Loire marchecorcoue@mailo.com

