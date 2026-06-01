MARIA CAILLASSE Corcoué-sur-Logne
MARIA CAILLASSE Corcoué-sur-Logne samedi 20 juin 2026.
Corcoué-sur-Logne
MARIA CAILLASSE
13 Rue du Huit Mai Corcoué-sur-Logne Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 16:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
WEEK END FETE DE LA MUSIQUE A LA MINE
chorale Les Voix du Grenier suivie de l’Opéra de Rue Maria Caillasse du Théâtre des Cerises .
13 Rue du Huit Mai Corcoué-sur-Logne 44650 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 28 02 96 95 contact@recyclerielegrenier.org
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English :
WEEKEND MUSIC FESTIVAL AT THE MINE
L’événement MARIA CAILLASSE Corcoué-sur-Logne a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Sud Retz Atlantique
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