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IMPRO FM Corcoué-sur-Logne

IMPRO FM Corcoué-sur-Logne vendredi 19 juin 2026.

Adresse : 13 Rue du Huit Mai

Ville : 44650 Corcoué-sur-Logne

Département : Loire-Atlantique

Début : vendredi 19 juin 2026

Fin : vendredi 19 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Corcoué-sur-Logne

IMPRO FM

13 Rue du Huit Mai Corcoué-sur-Logne Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 19:00:00
fin : 2026-06-19

Date(s) :
2026-06-19

WEEK END FETE DE LA MUSIQUE A LA MINE
Impro FM: spectacle d’impro chantée   .

13 Rue du Huit Mai Corcoué-sur-Logne 44650 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 28 02 96 95  contact@recyclerielegrenier.org

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English :

WEEKEND MUSIC FESTIVAL AT THE MINE

L’événement IMPRO FM Corcoué-sur-Logne a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Sud Retz Atlantique

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