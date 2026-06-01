Corcoué-sur-Logne

IMPRO FM

13 Rue du Huit Mai Corcoué-sur-Logne Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 19:00:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

WEEK END FETE DE LA MUSIQUE A LA MINE

Impro FM: spectacle d’impro chantée .

13 Rue du Huit Mai Corcoué-sur-Logne 44650 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 28 02 96 95 contact@recyclerielegrenier.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

WEEKEND MUSIC FESTIVAL AT THE MINE

L’événement IMPRO FM Corcoué-sur-Logne a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Sud Retz Atlantique