Corcoué en musique, rue de la poste, corcoué sur logne, Corcoué-sur-Logne

Corcoué en musique Dimanche 21 juin, 16h00 rue de la poste, corcoué sur logne Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T16:00:00+02:00 – 2026-06-21T20:00:00+02:00

Fin : 2026-06-21T16:00:00+02:00 – 2026-06-21T20:00:00+02:00

La fête de la musique revient pour une deuxième année consécutive.

Rendez-vous le long de la logne pour découvrir deux scènes – électro et populaire

rue de la poste, corcoué sur logne rue de la poste, corcoué sur logne Corcoué-sur-Logne 44650 Loire-Atlantique Pays de la Loire

La fête de la musique revient pour une deuxième année consécutive.

© Illustration : Maguelone du Fou