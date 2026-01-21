Corcoué en musique, rue de la poste, corcoué sur logne, Corcoué-sur-Logne
Corcoué en musique, rue de la poste, corcoué sur logne, Corcoué-sur-Logne dimanche 21 juin 2026.
Corcoué en musique Dimanche 21 juin, 16h00 rue de la poste, corcoué sur logne Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T16:00:00+02:00 – 2026-06-21T20:00:00+02:00
Fin : 2026-06-21T16:00:00+02:00 – 2026-06-21T20:00:00+02:00
La fête de la musique revient pour une deuxième année consécutive.
Rendez-vous le long de la logne pour découvrir deux scènes – électro et populaire
rue de la poste, corcoué sur logne rue de la poste, corcoué sur logne Corcoué-sur-Logne 44650 Loire-Atlantique Pays de la Loire
La fête de la musique revient pour une deuxième année consécutive.
© Illustration : Maguelone du Fou
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