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Conférence sur  » les peintures de l’Apocalypse  » réalisées par Guy David, 15 bis place Edouard Normand à Nantes, Nantes

dimanche 20 septembre 2026 · 15 bis place Edouard Normand à Nantes · Nantes

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
15 bis place Edouard Normand à Nantes
Adresse
15 bis Edouard Normand
Ville
44036 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
pas de limites de personnes

Conférence sur  » les peintures de l’Apocalypse  » réalisées par Guy David Dimanche 20 septembre, 15h00 15 bis place Edouard Normand à Nantes Loire-Atlantique

pas de limites de personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Cette conférence est donnée par Pierre François Farigoule, pasteur retraité de l’église protestante unie de France, en référence au 70ème anniversaire de la pose de la première pierre du temple actuel , le 30 septembre 1956.

15 bis place Edouard Normand à Nantes 15 bis Edouard Normand Nantes 44036 Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique Pays de la Loire 09 61 06 71 88 Détruit lors des bombardements de 1943, le temple de l’église réformée est reconstruit par Victoire Durand-Gasselin , une des premières femmes architectes de Nantes .Il est inauguré en 1958. proximité des lignes de Tram et présence de parking
Cette conférence est donnée par Pierre François Farigoule, pasteur retraité de l’église protestante unie de France , en référence au 70ème anniversaire de la pose de la première pierre du temple…

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