Conférence sur » les peintures de l’Apocalypse » réalisées par Guy David, 15 bis place Edouard Normand à Nantes, Nantes
dimanche 20 septembre 2026 · 15 bis place Edouard Normand à Nantes · Nantes
Informations pratiques
Conférence sur » les peintures de l’Apocalypse » réalisées par Guy David Dimanche 20 septembre, 15h00 15 bis place Edouard Normand à Nantes Loire-Atlantique
pas de limites de personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Cette conférence est donnée par Pierre François Farigoule, pasteur retraité de l’église protestante unie de France, en référence au 70ème anniversaire de la pose de la première pierre du temple actuel , le 30 septembre 1956.
15 bis place Edouard Normand à Nantes 15 bis Edouard Normand Nantes 44036 Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique Pays de la Loire 09 61 06 71 88 Détruit lors des bombardements de 1943, le temple de l’église réformée est reconstruit par Victoire Durand-Gasselin , une des premières femmes architectes de Nantes .Il est inauguré en 1958. proximité des lignes de Tram et présence de parking
Cette conférence est donnée par Pierre François Farigoule, pasteur retraité de l’église protestante unie de France , en référence au 70ème anniversaire de la pose de la première pierre du temple…
À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)
- Lectures d’albums, Médiathèque Jacques Demy, Nantes 1 juillet 2026
- Lancement des animations estivales : animations, spectacle et repas !, Jardin des lauriers – Michelle Palas, Nantes 1 juillet 2026
- Après-midi festive au Jardin Say, Jardin Say, Nantes 1 juillet 2026
- Animation au jardin partagé du Colibri, avec ECOS, Jardin Cueillette du Colibri, Nantes 1 juillet 2026
- Visite de chantiers – Tout savoir sur la nouvelle ligne 8 de busway, 51 boulevard Gustave Roch, Nantes 1 juillet 2026