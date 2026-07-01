Informations pratiques

Conférence sur » les peintures de l’Apocalypse » réalisées par Guy David Dimanche 20 septembre, 15h00 15 bis place Edouard Normand à Nantes Loire-Atlantique

pas de limites de personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Cette conférence est donnée par Pierre François Farigoule, pasteur retraité de l’église protestante unie de France, en référence au 70ème anniversaire de la pose de la première pierre du temple actuel , le 30 septembre 1956.

15 bis place Edouard Normand à Nantes 15 bis Edouard Normand Nantes 44036 Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique Pays de la Loire 09 61 06 71 88 Détruit lors des bombardements de 1943, le temple de l’église réformée est reconstruit par Victoire Durand-Gasselin , une des premières femmes architectes de Nantes .Il est inauguré en 1958. proximité des lignes de Tram et présence de parking

Cette conférence est donnée par Pierre François Farigoule, pasteur retraité de l’église protestante unie de France , en référence au 70ème anniversaire de la pose de la première pierre du temple…