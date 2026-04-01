Conférence sur les ravageurs et les maladies de l’olivier Colinéo Conservatoire des Restanques, Vergers et Jardins Méditerranéens Marseille 13e Arrondissement

Marseille 13e Arrondissement

Conférence sur les ravageurs et les maladies de l’olivier

Mercredi 22 avril 2026 de 14h à 16h. Colinéo Conservatoire des Restanques, Vergers et Jardins Méditerranéens 1 chemin des Grives Marseille 13e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 14:00:00

fin : 2026-04-22 16:00:00

Date(s) :

2026-04-22

Conférence sur les ravageurs et les maladies de l’olivier, présentée par M. Jacques Artaud, oléiculteur amateur et professeur émérite à l’université d’Aix-Marseille.

L’olivier, Olea europea subsp europea, est souvent l’objet d’attaque de ravageurs ou de maladies dues à des champignons ou à des bactéries. Ces ennemis sont susceptibles deralentir leur végétation et de diminuer ou détruire la récolte des olives.

Jacques Artaud, oléiculteur amateur, professeur émérite à l’Université d’Aix-Marseille, fera une intervention sur ce sujet le mercredi 22 avril à14h chez Colinéo. .

Colinéo Conservatoire des Restanques, Vergers et Jardins Méditerranéens 1 chemin des Grives Marseille 13e Arrondissement 13013 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Conference on olive pests and diseases, presented by Jacques Artaud, amateur olive grower and professor emeritus at the University of Aix-Marseille.

L’événement Conférence sur les ravageurs et les maladies de l’olivier Marseille 13e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-13 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille