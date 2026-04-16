Dîner concert à la bougie les plus grandes mélodies pop-rock Le Cloître Marseille 13e Arrondissement

Marseille 13e Arrondissement

Dîner concert à la bougie les plus grandes mélodies pop-rock

Jeudi 27 août 2026 à partir de 19h30. Le Cloître 20 Boulevard Madeleine Rémusat Marseille 13e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 65 – 65 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27 19:30:00

fin : 2026-08-27

Date(s) :

2026-08-27

Le Cloître accueille le quatuor Bowstroopers pour un concert à la bougie unique sur les plus grands musiques pop-rock, au cœur du magnifique patio de ce lieu chargé d’histoire.

Le quatuor Bowstroopers, composé de trois violonistes et d’une altiste, vous propose un programme consacré aux grandes icônes de la musique pop rock.



À travers des arrangements instrumentaux, ils revisitent les titres qui ont marqué plusieurs générations, offrant une lecture nouvelle et raffinée de mélodies mondialement connues. Vous retrouverez notamment l’univers d’artistes tels qu’Ed Sheeran, Imagine Dragons, ABBA, Taylor Swift, Queen, Coldplay ou encore Michael Jackson.



Dans l’atmosphère intimiste d’un concert à la bougie au cœur du patio envoûtant du Cloître, les Bowstroopers transforment ces succès populaires en véritables pièces de musique de chambre, révélant toute leur richesse harmonique et leur pouvoir émotionnel.



Une soirée où la modernité rencontre l’élégance classique, et où les tubes se réinventent sous un nouveau jour…

Durant le spectacle, le restaurant bistronomique Les Jardins du Cloître, référencé par le Guide Michelin, vous propose un menu sur-mesure pour ravir vos papilles et éveiller l’intégralité de vos sens tout au long de cette soirée exceptionnelle ! .

Le Cloître 20 Boulevard Madeleine Rémusat Marseille 13e Arrondissement 13013 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Le Cloître welcomes the Bowstroopers quartet for a unique candlelit concert of the greatest pop-rock music, in the heart of the magnificent patio of this historic site.

L’événement Dîner concert à la bougie les plus grandes mélodies pop-rock Marseille 13e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-16 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille