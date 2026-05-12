Fête de la musique: brasero et concert dans le patio du Cloître ! Le Cloître Marseille 13e Arrondissement
Fête de la musique: brasero et concert dans le patio du Cloître ! Le Cloître Marseille 13e Arrondissement dimanche 21 juin 2026.
Marseille 13e Arrondissement
Fête de la musique: brasero et concert dans le patio du Cloître !
Dimanche 21 juin 2026 de 19h30 à 23h50. Le Cloître 20 Boulevard Madeleine Rémusat Marseille 13e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 19:30:00
fin : 2026-06-21 23:50:00
Date(s) :
2026-06-21
Pour fêter le début de l’été, le restaurant Les Jardins du Cloître vous sort le grand jeu et organise un brasero géant dans le patio !
Pour fêter le début de l’été, le restaurant Les Jardins du Cloître vous sort le grand jeu et organise un brasero géant dans le patio ! Retrouvez toute la carte du moment des produits frais, locaux et de saison cuisinés au feu de bois pour des goûts encore plus marqués !
Le 21 juin, c’est aussi la fête de la musique, alors Le Cloître accueille le groupe pop rock Oasa Band pour un concert inédit tout au long de la soirée !
[ La réservation pour cet événement est gratuite mais la consommation sur place est requise. ] .
Le Cloître 20 Boulevard Madeleine Rémusat Marseille 13e Arrondissement 13013 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 12 29 42 contact@lecloitre13.fr
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English :
To celebrate the start of summer, restaurant Les Jardins du Cloître is pulling out all the stops and staging a giant brazier on the patio!
L’événement Fête de la musique: brasero et concert dans le patio du Cloître ! Marseille 13e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-12 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
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