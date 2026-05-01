En immersion à Château Gombert, de la terre à l’innovation Indus’3Days Marseille 13e Arrondissement

Marseille 13e Arrondissement

En immersion à Château Gombert, de la terre à l’innovation Indus’3Days

Lundi 18 mai 2026 de 10h à 16h30. 99, traverse de la Rose Marseille 13e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 52 – 52 – 52 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-18 10:00:00

fin : 2026-05-18 16:30:00

Date(s) :

2026-05-18

Immersion à Château-Gombert Une journée en autocar pour découvrir cette terre d’Innovation et d’agroécologie.

La Bétheline est une ferme périurbaine marseillaise. Terre pionnière d’agroécologie méditerranéenne engagée, elle combine Recherche et Développement, formation et inclusion. Retrouvez notamment Pépin’Hier de Demain, une pépinière spécialisée dans les plantes cosmétiques anciennes, rares ou insolites.

Restaurant Solaire le Présage Au milieu d’un jardin, dans un bâtiment bioclimatique, le fourneau solaire permet de cuisiner au fil des saisons les produits locaux.

Le Technopôle de Château Gombert Marseille-Provence est un écosystème de l’ innovation alliant formation supérieure, recherche et entreprenariat. Vous découvrirez plusieurs entreprises notamment Setnag qui fabrique des analyseurs d’oxygène dans le gaz ou IDMED qui développe et commercialise des dispositif médicaux innovants.



A découvrir pendant la visite

La ferme périurbaine la Betheline avec notamment la pépinière Pépin’Hier de Demain et découverte des plantes rares comestibles étonnantes.

Visite et déjeuner bistronomique au restaurant solaire Le Présage*.*Entrée, plat, dessert compris (boissons non comprises)

Visite en autocar du Technopôle + visite d’entreprises innovantes



Visite à partir de 18 ans .

99, traverse de la Rose Marseille 13e Arrondissement 13013 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Immersion in Château-Gombert: A day by coach to discover this land of innovation and agro-ecology.

L’événement En immersion à Château Gombert, de la terre à l’innovation Indus’3Days Marseille 13e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-12 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille