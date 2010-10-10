Baleti du Roudelt Felibren orchestré par Oc’n’Co Centre de culture provençale de Château-Gombert Roudelet Felibren Marseille 13e Arrondissement
Baleti du Roudelt Felibren orchestré par Oc’n’Co Centre de culture provençale de Château-Gombert Roudelet Felibren Marseille 13e Arrondissement samedi 23 mai 2026.
Marseille 13e Arrondissement
Baleti du Roudelt Felibren orchestré par Oc’n’Co
Samedi 23 mai 2026 à partir de 18h45. Centre de culture provençale de Château-Gombert Roudelet Felibren 45 Boulevard Barra Marseille 13e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 18:45:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
En famille ou entre amis, une belle soirée comme le Roudelet Felibren sait organiser. Les habitués connaissent…
Laissez-vous emporter par un style dynamique et un son unique !
En famille ou entre amis, une belle soirée comme le Roudelet Felibren sait organiser. Les habitués connaissent…
Oc’n’Co est un groupe formé de la rencontre de musiciens varois, attentifs à faire évoluer la musique traditionnelle occitane avec son temps pour la rendre accessible à tous. Provenant d’horizons divers (folk, rock, funk, classique, blues…), chacun apporte sa touche personnelle pour la rendre plus actuelle.
Laissez-vous emporter par un style dynamique et un son unique !
Restauration possible sur place .
Centre de culture provençale de Château-Gombert Roudelet Felibren 45 Boulevard Barra Marseille 13e Arrondissement 13013 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 68 66 95
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English :
Whether with family or friends, Roudelet Felibren knows how to organize a great evening. Regulars know…
Let yourself be carried away by a dynamic style and a unique sound!
L’événement Baleti du Roudelt Felibren orchestré par Oc’n’Co Marseille 13e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-20 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
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