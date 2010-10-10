Baleti du Roudelt Felibren orchestré par Oc’n’Co Centre de culture provençale de Château-Gombert Roudelet Felibren Marseille 13e Arrondissement

Marseille 13e Arrondissement

Baleti du Roudelt Felibren orchestré par Oc’n’Co

Samedi 23 mai 2026 à partir de 18h45. Centre de culture provençale de Château-Gombert Roudelet Felibren 45 Boulevard Barra Marseille 13e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 18:45:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

En famille ou entre amis, une belle soirée comme le Roudelet Felibren sait organiser. Les habitués connaissent…

Laissez-vous emporter par un style dynamique et un son unique !

En famille ou entre amis, une belle soirée comme le Roudelet Felibren sait organiser. Les habitués connaissent…

Oc’n’Co est un groupe formé de la rencontre de musiciens varois, attentifs à faire évoluer la musique traditionnelle occitane avec son temps pour la rendre accessible à tous. Provenant d’horizons divers (folk, rock, funk, classique, blues…), chacun apporte sa touche personnelle pour la rendre plus actuelle.

Laissez-vous emporter par un style dynamique et un son unique !

Restauration possible sur place .

Centre de culture provençale de Château-Gombert Roudelet Felibren 45 Boulevard Barra Marseille 13e Arrondissement 13013 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 68 66 95

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English :

Whether with family or friends, Roudelet Felibren knows how to organize a great evening. Regulars know…

Let yourself be carried away by a dynamic style and a unique sound!

L’événement Baleti du Roudelt Felibren orchestré par Oc’n’Co Marseille 13e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-20 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille