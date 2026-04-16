Dîner concert à la bougie les plus grandes musiques de film Le Cloître Marseille 13e Arrondissement

Marseille 13e Arrondissement

Dîner concert à la bougie les plus grandes musiques de film

Jeudi 2 juillet 2026 à partir de 19h30. Le Cloître 20 Boulevard Madeleine Rémusat Marseille 13e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 65 – 65 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 19:30:00

fin : 2026-07-02

Date(s) :

2026-07-02

Le Cloître accueille le quatuor Bowstroopers pour un concert à la bougie unique sur les plus grandes musiques du cinéma, au cœur du magnifique patio de ce lieu chargé d’histoire.

Le quatuor Bowstroopers, composé de trois violonistes et d’une altiste, vous présente un programme entièrement dédié aux grandes musiques de films.



À travers les œuvres emblématiques de compositeurs tels que John Williams et Hans Zimmer, les quatre musiciens proposent une relecture raffinée et intimiste de thèmes devenus incontournables. Vous retrouverez notamment les univers de Star Wars, Le Seigneur des Anneaux, Gladiator, Harry Potter ou encore Pirates des Caraïbes, magnifiés par la sonorité chaleureuse des cordes et l’atmosphère unique d’un concert à la bougie dans le sublime patio du Cloître.

Une soirée où la musique raconte l’image, et où les émotions du cinéma prennent vie en acoustique…

Durant le spectacle, le restaurant bistronomique Les Jardins du Cloître, référencé par le Guide Michelin, vous propose un menu sur-mesure pour ravir vos papilles et éveiller l’intégralité de vos sens tout au long de cette soirée exceptionnelle ! .

Le Cloître 20 Boulevard Madeleine Rémusat Marseille 13e Arrondissement 13013 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@lecloitre13.fr

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English :

Le Cloître welcomes the Bowstroopers quartet for a unique candlelit concert of the greatest film music, in the heart of the magnificent patio of this historic site.

L’événement Dîner concert à la bougie les plus grandes musiques de film Marseille 13e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-16 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille