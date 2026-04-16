Les dîners Pagnol une expérience gastronomique et théâtrale ! Le Cloître Marseille 13e Arrondissement

Marseille 13e Arrondissement

Les dîners Pagnol une expérience gastronomique et théâtrale !

Mardi 26 mai 2026 à partir de 19h45.

Mercredi 17 juin 2026 à partir de 19h45.

Jeudi 16 juillet 2026 à partir de 19h45. Le Cloître 20 Boulevard Madeleine Rémusat Marseille 13e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 69 – 69 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-26 19:45:00

fin : 2026-05-26

Date(s) :

2026-05-26 2026-06-17 2026-07-16

Le Cloître et la Compagnie dans la Cour des Grands vous invitent à vivre une expérience inédite un dîner-spectacle immersif où la magie du théâtre s’allie à la convivialité d’un repas gastronomique.

Le Cloître et la Compagnie dans la Cour des Grands vous invitent à vivre une expérience inédite un dîner-spectacle immersif où la magie du théâtre s’allie à la convivialité d’un repas gastronomique.



Le temps d’une soirée, laissez-vous emporter par la femme du boulanger, œuvre culte dans laquelle humour, émotion et humanité se déploient à chaque scène.



Entre deux mets savoureux, surgissent des personnages inoubliables un boulanger au cœur brisé, un marquis espiègle, un curé grandiloquent, et tout un village qui s’anime, observe, juge et s’émeut sous vos yeux. L’atmosphère est chaleureuse, et la langue de Pagnol résonne comme une mélodie, entre rires et tendresse.



Cette soirée est une invitation à savourer les mots comme un grand cru, à vibrer au fil des émotions et à repartir avec un peu plus de Pagnol dans le cœur et les papilles enchantées.



Alors, laissez-vous emporter par cette aventure sensorielle et théâtrale !



Détail des scènes



La disparition

Le boulanger cherche sa femme dans le village. Les habitants s’étonnent et comprennent peu à peu qu’elle n’est pas perdue mais qu’elle est partie avec un autre homme. Quand le vieux lui parle d’une sœur qu’il n’a pas, Aimable n’a plus de doutes…



La saoulerie

Après la disparition de sa femme, Aimable va au café. Il boit pour oublier et finit complètement ivre. Son ivresse devient un spectacle pour tout le village.





Le retour de Maillefer

Maillefer revient en annonçant qu’il sait où est la femme du boulanger, mais surtout qu’il a le temps. Il raconte les marais, le soleil, le poisson et tout le reste, sauf l’endroit. Aimable passe de l’espoir à la colère bien avant d’avoir la réponse.



Le retour d’Aurélie scène mythique

La scène mythique de la pomponnette . Aurélie revient au village et rentre à la boulangerie. Aimable fait comme si elle revenait simplement de chez sa mère, sans la moindre question. Il s’en prend au chat revenu en même temps qu’elle et lui dit tout ce qu’il n’ose toujours pas dire à sa femme. .

Le Cloître 20 Boulevard Madeleine Rémusat Marseille 13e Arrondissement 13013 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Le Cloître and the Compagnie dans la Cour des Grands invite you to enjoy a unique experience: an immersive dinner-show where the magic of theater combines with the conviviality of a gourmet meal.

L’événement Les dîners Pagnol une expérience gastronomique et théâtrale ! Marseille 13e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-16 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille