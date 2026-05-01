Fête des mères journée bien-être au Cloître Le Cloître Marseille 13e Arrondissement

Marseille 13e Arrondissement

Fête des mères journée bien-être au Cloître

Dimanche 31 mai 2026 de 10h à 15h. Le Cloître 20 Boulevard Madeleine Rémusat Marseille 13e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 17 – 17 – 75 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 10:00:00

fin : 2026-05-31 15:00:00

Date(s) :

2026-05-31

A l’occasion de la Fête des Mères, le Cloître organise une matinée bien-être avec plus d’une dizaine d’activités de détente suivie d’un déjeuner bistronomique 100% végétal dans le patio.

Le matin dès 10h



Ateliers collectifs au choix (45 mn) groupe de 10 à 12 partcipants



– Bain sonores aux bols de cristal et gong (en intérieur)

– Yoga (en extérieur sur la terrasse sud)

– Sophrologie méditative (en extérieur dans les jardins)







Séances individuelles au choix (20 mn)



– Massage (zone au choix crâne, mains, dos)

– Soin kobido (lifting naturel japonais du visage)

– Réflexologie palmaire

– Reiki (soin énergétique japonais)

– Drainage lymphatique des jambes

– Manucure brésilienne





A midi déjeuner 100% végétal





Tom Paduano candidat de la dernière édition de Top Chef, chef du restaurant Les Jardins du Cloître, vous propose un menu bistronomique de saison à partir de produits ultra-frais, livrés le jour même par nos producteurs locaux !



Amuse-bouche melon et verveine



Entrée: Bavaroise, choux-fleur, tuile fromagère et notes herbacées



Plat œuf parfait, risotto blettes, pesto blettes et amandes



Dessert abricot, croustillant d’amandes façon streussel, verveine







Menu enfant



Suprême de volaille, purée de légumes de saison



Petit croustillant d’amandes et abricot







Vous avez la possibilité de sélectionner la formule complète comprenant 1 cours collectif et 1 prestation individuelle + 1 déjeuner + 1 jus à 75€ ou uniquement la formule déjeuner du midi à 50€ !

La formule déjeuner enfant est à 17€. .

Le Cloître 20 Boulevard Madeleine Rémusat Marseille 13e Arrondissement 13013 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@lecloitre13.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

To celebrate Mother’s Day, Le Cloître is organizing a morning of wellbeing with over a dozen relaxing activities, followed by a 100% plant-based bistronomic lunch on the patio.

L’événement Fête des mères journée bien-être au Cloître Marseille 13e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-06 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille