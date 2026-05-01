Fête des mères journée bien-être au Cloître Le Cloître Marseille 13e Arrondissement
Fête des mères journée bien-être au Cloître Le Cloître Marseille 13e Arrondissement dimanche 31 mai 2026.
Marseille 13e Arrondissement
Fête des mères journée bien-être au Cloître
Dimanche 31 mai 2026 de 10h à 15h. Le Cloître 20 Boulevard Madeleine Rémusat Marseille 13e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 17 – 17 – 75 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 10:00:00
fin : 2026-05-31 15:00:00
Date(s) :
2026-05-31
A l’occasion de la Fête des Mères, le Cloître organise une matinée bien-être avec plus d’une dizaine d’activités de détente suivie d’un déjeuner bistronomique 100% végétal dans le patio.
Le matin dès 10h
Ateliers collectifs au choix (45 mn) groupe de 10 à 12 partcipants
– Bain sonores aux bols de cristal et gong (en intérieur)
– Yoga (en extérieur sur la terrasse sud)
– Sophrologie méditative (en extérieur dans les jardins)
Séances individuelles au choix (20 mn)
– Massage (zone au choix crâne, mains, dos)
– Soin kobido (lifting naturel japonais du visage)
– Réflexologie palmaire
– Reiki (soin énergétique japonais)
– Drainage lymphatique des jambes
– Manucure brésilienne
A midi déjeuner 100% végétal
Tom Paduano candidat de la dernière édition de Top Chef, chef du restaurant Les Jardins du Cloître, vous propose un menu bistronomique de saison à partir de produits ultra-frais, livrés le jour même par nos producteurs locaux !
Amuse-bouche melon et verveine
Entrée: Bavaroise, choux-fleur, tuile fromagère et notes herbacées
Plat œuf parfait, risotto blettes, pesto blettes et amandes
Dessert abricot, croustillant d’amandes façon streussel, verveine
Menu enfant
Suprême de volaille, purée de légumes de saison
Petit croustillant d’amandes et abricot
Vous avez la possibilité de sélectionner la formule complète comprenant 1 cours collectif et 1 prestation individuelle + 1 déjeuner + 1 jus à 75€ ou uniquement la formule déjeuner du midi à 50€ !
La formule déjeuner enfant est à 17€. .
Le Cloître 20 Boulevard Madeleine Rémusat Marseille 13e Arrondissement 13013 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@lecloitre13.fr
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English :
To celebrate Mother’s Day, Le Cloître is organizing a morning of wellbeing with over a dozen relaxing activities, followed by a 100% plant-based bistronomic lunch on the patio.
L’événement Fête des mères journée bien-être au Cloître Marseille 13e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-06 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
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