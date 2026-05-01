Dîner original autour du miel Le Cloître Marseille 13e Arrondissement

Marseille 13e Arrondissement

Dîner original autour du miel

Samedi 16 mai 2026 à partir de 18h. Le Cloître 20 Boulevard Madeleine Rémusat Marseille 13e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 20 – 20 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 18:00:00

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

La belle saison est déjà là et pour lancer ̂, nous vous proposons un dîner bistronomique printanier entièrement dédié au miel, un symbole du vivant et trésor emblématique de la Provence !

À partir de 18h, Le Cloître consacre une soirée au miel, ingrédient phare de la Provence avec un atelier dégustation aux côtés de , apiculteur engagé installé à la ferme de la Bétheline.



Puis, dès 19h45, le restaurant Les Jardins du Cloître sélectionné par le Guide Michelin depuis 6 ans et labellisé 3 Ecotables vous invite à un voyage culinaire au travers des produits locaux du Printemps, avec le miel comme fil conducteur…





Le menu



Amuse-bouche



Jaune œuf confit, texture de petit-pois, miel et gel pollen.



Filet de veau rosé, carotte dans tous ses états, condiment abricot et pollen, jus de veau aux notes de miel.



Dans l’idée d’une gaufre, condiment pomme au miel, siphon miel aux notes de verveine. .

Le Cloître 20 Boulevard Madeleine Rémusat Marseille 13e Arrondissement 13013 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 12 29 42 contact@lecloitre13.fr

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English :

The beautiful season is already here, and to kick things off we’re offering a springtime bistronomic dinner dedicated entirely to honey, a symbol of life and an emblematic treasure of Provence!

L’événement Dîner original autour du miel Marseille 13e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-06 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille