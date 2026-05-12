Les Jardins du Cloître Indus’3Days Le Cloître Marseille 13e Arrondissement

Marseille 13e Arrondissement

Les Jardins du Cloître Indus’3Days

Lundi 1er juin 2026 de 10h30 à 12h. Le Cloître 20 Boulevard Madeleine Rémusat Marseille 13e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 6 – 6 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-01 10:30:00

fin : 2026-06-01 12:00:00

Date(s) :

2026-06-01

Créé en 2018, Les Jardins du Cloître est un restaurant et traiteur, niché sous les arcades du Cloître de Marseille.

Au-delà de sa vocation première de garantir une cuisine éco-responsable et de participer activement à l’inclusion professionnelle des jeunes Marseillais, cet établissement coordonne l’ensemble de l’activité événementielle du lieu à destination de ses clients privés ou particuliers. Parmi les acteurs de ce projet, Les Jardins du Cloître, un restaurant-traiteur façonné à l’image du Cloître, pour devenir une société à mission investie dans la formation et l’inclusion professionnelle de futurs talents de la cuisine et de l’événementiel durable ainsi que dans la transition alimentaire, grand défi du XXIe siècle. Fort de ses engagements, Les Jardins du Cloître forme une trentaine d’apprenti·es cuisinier·es, serveur·ses et maîtres d’hôtel chaque année en leur permettant d’obtenir à l’issue de leur parcours d’accompagnement, un titre professionnel de niveau 3 (équivalent CAP). Son effort quotidien pour garantir une cuisine saine, locale et de saison, majoritairement BIO a valu aux Jardins du Cloître d’être labellisé 3 Ecotables, plus haut niveau d’exigence en matière de cuisine écoresponsable. Et parce qu’il est possible de faire du bon à partir de produits sains et durables, Les Jardins du Cloître est référencé par le Guide Michelin pour la 5e année consécutive.



A découvrir pendant la visite

Un lieu fascinant chargé d’histoire

Un écosystème vertueux où les entreprises s’engagent pour former les jeunes du territoire marseillais.

Un restaurant traiteur référencé par le Guide Michelin proposant une cuisine labellisée 3 Ecotables .

Le Cloître 20 Boulevard Madeleine Rémusat Marseille 13e Arrondissement 13013 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 51 02 73 contact@tourisme-gardanne.Fr

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English :

Created in 2018, Les Jardins du Cloître is a restaurant and caterer nestled under the arcades of Marseille’s Cloître.

L’événement Les Jardins du Cloître Indus’3Days Marseille 13e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-12 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille