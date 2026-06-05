CONFÉRENCE SUR LES ROIS DE FRANCE DU 16E ET 17E SIÈCLE Saint-Gervais-sur-Mare
dimanche 26 juillet 2026 · Saint-Gervais-sur-Mare
Informations pratiques
Saint-Gervais-sur-Mare
CONFÉRENCE SUR LES ROIS DE FRANCE DU 16E ET 17E SIÈCLE
56 Rue de Castres Saint-Gervais-sur-Mare Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26
Conférence sur les rois de France du 16e et 17e siècle
Dimanche 26 juillet à 11h00
Salle du Cinéma St Gervais sur Mare
participation libre
Contact Association PATTER 06 81 41 93 07
Conférence donnée dans le cadre de la fête de St Jacques de Compostelle.
Conférence sur les rois de France du 16e et 17e siècle
Dimanche 26 juillet à 11h00
Salle du Cinéma St Gervais sur Mare
participation libre
Contact Association PATTER 06 81 41 93 07
Conférence donnée dans le cadre de la fête de St Jacques de Compostelle. .
56 Rue de Castres Saint-Gervais-sur-Mare 34610 Hérault Occitanie +33 6 81 41 93 07 jacquesclavel@orange.fr
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English : CONFÉRENCE SUR LES ROIS DE FRANCE DU 16E ET 17E SIÈCLE
Lecture on the Kings of France in the 16th and 17th Centuries
Sunday, July 26 at 11:00 a.m.
Salle du Cinéma St. Gervais-sur-Mare
Free admission
Contact: Association PATTER 06 81 41 93 07
Lecture presented as part of the St. James of Compostela Festival.
L’événement CONFÉRENCE SUR LES ROIS DE FRANCE DU 16E ET 17E SIÈCLE Saint-Gervais-sur-Mare a été mis à jour le 2026-06-22 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB
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