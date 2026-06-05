Informations pratiques

Saint-Gervais-sur-Mare

CONFÉRENCE SUR LES ROIS DE FRANCE DU 16E ET 17E SIÈCLE

56 Rue de Castres Saint-Gervais-sur-Mare Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Conférence sur les rois de France du 16e et 17e siècle

Dimanche 26 juillet à 11h00

Salle du Cinéma St Gervais sur Mare

participation libre

Contact Association PATTER 06 81 41 93 07

Conférence donnée dans le cadre de la fête de St Jacques de Compostelle.

Conférence sur les rois de France du 16e et 17e siècle

Dimanche 26 juillet à 11h00

Salle du Cinéma St Gervais sur Mare

participation libre

Contact Association PATTER 06 81 41 93 07

Conférence donnée dans le cadre de la fête de St Jacques de Compostelle. .

56 Rue de Castres Saint-Gervais-sur-Mare 34610 Hérault Occitanie +33 6 81 41 93 07 jacquesclavel@orange.fr

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English : CONFÉRENCE SUR LES ROIS DE FRANCE DU 16E ET 17E SIÈCLE

Lecture on the Kings of France in the 16th and 17th Centuries

Sunday, July 26 at 11:00 a.m.

Salle du Cinéma St. Gervais-sur-Mare

Free admission

Contact: Association PATTER 06 81 41 93 07

Lecture presented as part of the St. James of Compostela Festival.

L’événement CONFÉRENCE SUR LES ROIS DE FRANCE DU 16E ET 17E SIÈCLE Saint-Gervais-sur-Mare a été mis à jour le 2026-06-22 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB