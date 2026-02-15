Saint-Gervais-sur-Mare

CHANT DES CHEMINS DE ST JACQUES: CONCERT LYRIQUE ET CLASSIQUE

Saint-Gervais-sur-Mare Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Chant des chemins de St Jacques: Concert lyrique et classique

Samedi 25 juillet à 18h00

Chapelle des Pénitents blancs St Gervais sur Mare

participation libre

Contact Association PATTER 06 81 41 93 07

Dans le cadre de la fête de St Jacques de Compostelle, concert lyrique et classique de Sophie Van Cotthem, chant et piano, Lisa Van Cotthem, violon, et Ulrike Van Cotthem, chant et piano.

Chant des chemins de St Jacques: Concert lyrique et classique

Samedi 25 juillet à 18h00

Chapelle des Pénitents blancs St Gervais sur Mare

participation libre

Contact Association PATTER 06 81 41 93 07

Dans le cadre de la fête de St Jacques de Compostelle, concert lyrique et classique de Sophie Van Cotthem, chant et piano, Lisa Van Cotthem, violon, et Ulrike Van Cotthem, chant et piano. .

Saint-Gervais-sur-Mare 34610 Hérault Occitanie +33 6 81 41 93 07

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English :

Songs of the Camino de Santiago: Opera and Classical Concert

Saturday, July 25, 6:00 p.m.

Chapelle des Pénitents Blancs St. Gervais-sur-Mare

Admission by donation

Contact: Association PATTER 06 81 41 93 07

As part of the St. James of Compostela Festival, an opera and classical concert featuring Sophie Van Cotthem (vocals and piano), Lisa Van Cotthem (violin), and Ulrike Van Cotthem (vocals and piano).

L’événement CHANT DES CHEMINS DE ST JACQUES: CONCERT LYRIQUE ET CLASSIQUE Saint-Gervais-sur-Mare a été mis à jour le 2026-06-16 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB