CHANT DES CHEMINS DE ST JACQUES: CONCERT LYRIQUE ET CLASSIQUE Saint-Gervais-sur-Mare
CHANT DES CHEMINS DE ST JACQUES: CONCERT LYRIQUE ET CLASSIQUE Saint-Gervais-sur-Mare samedi 25 juillet 2026.
Saint-Gervais-sur-Mare
CHANT DES CHEMINS DE ST JACQUES: CONCERT LYRIQUE ET CLASSIQUE
Saint-Gervais-sur-Mare Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Chant des chemins de St Jacques: Concert lyrique et classique
Samedi 25 juillet à 18h00
Chapelle des Pénitents blancs St Gervais sur Mare
participation libre
Contact Association PATTER 06 81 41 93 07
Dans le cadre de la fête de St Jacques de Compostelle, concert lyrique et classique de Sophie Van Cotthem, chant et piano, Lisa Van Cotthem, violon, et Ulrike Van Cotthem, chant et piano.
Chant des chemins de St Jacques: Concert lyrique et classique
Samedi 25 juillet à 18h00
Chapelle des Pénitents blancs St Gervais sur Mare
participation libre
Contact Association PATTER 06 81 41 93 07
Dans le cadre de la fête de St Jacques de Compostelle, concert lyrique et classique de Sophie Van Cotthem, chant et piano, Lisa Van Cotthem, violon, et Ulrike Van Cotthem, chant et piano. .
Saint-Gervais-sur-Mare 34610 Hérault Occitanie +33 6 81 41 93 07
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English :
Songs of the Camino de Santiago: Opera and Classical Concert
Saturday, July 25, 6:00 p.m.
Chapelle des Pénitents Blancs St. Gervais-sur-Mare
Admission by donation
Contact: Association PATTER 06 81 41 93 07
As part of the St. James of Compostela Festival, an opera and classical concert featuring Sophie Van Cotthem (vocals and piano), Lisa Van Cotthem (violin), and Ulrike Van Cotthem (vocals and piano).
L’événement CHANT DES CHEMINS DE ST JACQUES: CONCERT LYRIQUE ET CLASSIQUE Saint-Gervais-sur-Mare a été mis à jour le 2026-06-16 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB
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