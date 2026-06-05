La Castanhada, Place du Quai, Saint-Gervais-sur-Mare (34), Saint-Gervais-sur-Mare
dimanche 25 octobre 2026 · Place du Quai, Saint-Gervais-sur-Mare (34) · Saint-Gervais-sur-Mare
Informations pratiques
La Castanhada Dimanche 25 octobre, 15h00 Place du Quai, Saint-Gervais-sur-Mare (34) Hérault
gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-25T15:00:00+01:00 – 2026-10-25T17:00:00+01:00
Fin : 2026-10-25T15:00:00+01:00 – 2026-10-25T17:00:00+01:00
Fête de la chatâigne organisée par la Maison Cévenole de Saint-Gervais
Châtaignes grillées, Stand des producteurs et Buvette sur place
– 15h Balèti Castanha é Vinovèl amb Mèstre Cabirol
Buvette, châtaignes et restauration sur place
Renseignement au : 04 67 23 68 88
mc.stgervais@orange.fr
– Entrée gratuit…
source: La Castanhada – AgendaTrad
Place du Quai, Saint-Gervais-sur-Mare (34) Place du Quai, 34610 Saint-Gervais-sur-Mare, France Saint-Gervais-sur-Mare 34610 Hérault Occitanie [{« link »: « mailto:mc.stgervais@orange.fr »}, {« link »: « https://agendatrad.org/e_2026-10/la-castanhada.mgtgc7kt »}]
avec Castanha é Vinovèl baltrad balfolk
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