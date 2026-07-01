Conférence sur les sites français inscrits à l’Unesco, Salle des fêtes, Cadalen

Informations pratiques

Conférence sur les sites français inscrits à l’Unesco Vendredi 18 septembre, 20h30 Salle des fêtes Tarn

Gratuit. Entrée libre. Places limitées (300 places).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T20:30:00+02:00 – 2026-09-18T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T20:30:00+02:00 – 2026-09-18T22:00:00+02:00

La conférence aura lieu dans la salle des fêtes de Cadalen, à partir de 20h30.

Elle sera suivie d’un temps d’échange entre le conférencier et les auditeurs, puis d’un pot de l’amitié.

Salle des fêtes 26 rue de la mairie, 81600 Cadalen Cadalen 81600 Tarn Occitanie 06 89 66 23 51 http://www.cadalen.fr La salle des fêtes de Cadalen est un lieu de spectacle et de loisirs.

la conférence aura lieue dans la salle des fêtes de Cadalen à partir de 20H30 comportant la conférence elle mêmepuis un échange avec les auditeurs avec le conférencier. S’en suivra un pot de l’amitié