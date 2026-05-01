Conférence Sur les traces de l’empire Japy Place Roger Salengro Beaucourt

Beaucourt

Conférence Sur les traces de l’empire Japy

Place Roger Salengro Foyer Georges Brassens Beaucourt Territoire de Belfort

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-26 20:00:00

fin : 2026-05-26

Date(s) :

2026-05-26

De l’épopée horlogère, à l’apogée industrielle.

À l’occasion des 40 ans du Musée Japy de Beaucourt, notre atelier Culture & Voyages vous propose de (re)découvrir l’histoire Japy à travers le regard de Pierre Lamard, professeur d’histoire industrielle à l’Université de Technologie de Belfort Montbéliard et spécialiste Japy .

En privilégiant l’innovation avec l’usage de la machine-outil dans le domaine de l’horlogerie, Frédéric Japy impose dès la fin XVIIIe siècle un nouveau système productif. Il permet surtout de démocratiser un objet jusque-là réservé aux classes les plus aisées la montre. Il porte ainsi un coup fatal à un domaine de fabrication traditionnel et très artisanal, marquant la fin de la période dite de l’horlogerie primitive. Sa manufacture de Beaucourt située dans le Pays de Montbéliard, proche géographiquement du foyer d’activités des montagnes jurassiennes, domine pendant une vingtaine d’années le marché des ébauches de montres, contraignant les fabriques horlogères suisses à composer avec la maison Japy.

Au début du XIXème siècle, Japy-Frères reprend les mêmes grands principes techniques appliqués à d’autres branches de fabrication visserie-boulonnerie (1806), grosse horlogerie (1810), serrurerie (1820), quincaillerie (1822), articles d’économie domestique (1825)… vendant alors ses produits dans le monde entier. Les fondements et les valeurs d’un capitalisme familial sont posés donnant naissance à un puissant bastion industriel qui connait son apogée sous le Second Empire. Les premières restructurations interviennent avec la crise des années 1930 aboutissant à un repli des activités sur le berceau géographique beaucourtois.

Un premier démantèlement s’opère en 1954 avec la vente de la branche horlogère et

l’éclatement en quatre sociétés autonomes. Celles-ci sont progressivement rachetées ou

fusionnées. L’aventure industrielle ne s’éteindra qu’au terme d’une lente agonie au cours de la

décennie 1970.

Toutefois, le patrimoine Japy reste encore très présent tant matériellement dans

l’urbanisme de Beaucourt et des villages environnants, que culturellement sur l’ensemble du nord-Franche-Comté. .

Place Roger Salengro Foyer Georges Brassens Beaucourt 90500 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 56 96 94 contact@lamaisonbeaucourt.fr

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English : Conférence Sur les traces de l’empire Japy

L’événement Conférence Sur les traces de l’empire Japy Beaucourt a été mis à jour le 2026-05-05 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)