Conférence sur l’histoire de la photographie en Bretagne, La Numéro 3, Riec-sur-Bélon
samedi 19 septembre 2026 · La Numéro 3 · Riec-sur-Bélon
Informations pratiques
Conférence sur l’histoire de la photographie en Bretagne Samedi 19 septembre, 14h00 La Numéro 3 Finistère
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Conférence sur l’histoire de la photo en Bretagne par Alain Uguen invité par le club photo des Rias – Président du Musée de la photo à Bourg-Blanc
La Numéro 3 4, Rue du Presbytère 29 340 Riec-sur-Bélon Riec-sur-Bélon 29340 Centre-Bourg Finistère Bretagne https://www.riecsurbelon.bzh/num%C3%A9ro-3 4, Rue du Presbytère 29 340 Riec-sur-Bélon
Conférence par Alain Uguen invité par le club photo des Rias
©Mairie de Riec-sur-Bélon
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