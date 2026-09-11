Conférence sur l’histoire de la photographie en Bretagne, La Numéro 3, Riec-sur-Bélon

Informations pratiques

Conférence sur l’histoire de la photographie en Bretagne Samedi 19 septembre, 14h00 La Numéro 3 Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Conférence sur l’histoire de la photo en Bretagne par Alain Uguen invité par le club photo des Rias – Président du Musée de la photo à Bourg-Blanc

La Numéro 3 4, Rue du Presbytère 29 340 Riec-sur-Bélon Riec-sur-Bélon 29340 Centre-Bourg Finistère Bretagne https://www.riecsurbelon.bzh/num%C3%A9ro-3 4, Rue du Presbytère 29 340 Riec-sur-Bélon

Conférence par Alain Uguen invité par le club photo des Rias

©Mairie de Riec-sur-Bélon