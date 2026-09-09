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Conférence sur l’histoire de Portes, Château de Portes, Portes

mercredi 9 septembre 2026 · Château de Portes · Portes

Conférence sur l’histoire de Portes, Château de Portes, Portes

Informations pratiques

Début
mercredi 9 septembre 2026
Fin
mercredi 9 septembre 2026
Lieu
Château de Portes
Adresse
Col de Portes, 30530 Portes
Ville
30530 Portes
Département
Gard
Tarif
Gratuit

Conférence sur l’histoire de Portes Mercredi 9 septembre, 10h00 Château de Portes Gard

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-09T10:00:00+02:00 – 2026-09-09T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-09T10:00:00+02:00 – 2026-09-09T11:00:00+02:00

© Titouan Mariac

Château de Portes Col de Portes, 30530 Portes Portes 30530 Gard Occitanie
“Henri Vidal, le curé qui a sauvé le village de Portes”, par René Doussière. Suivie de la visite de l’atelier de la vitrailliste. En partenariat avec l’Association Landra.