AGENDA · Portes
Conférence sur l’histoire de Portes, Château de Portes, Portes
mercredi 9 septembre 2026 · Château de Portes · Portes
Informations pratiques
Conférence sur l’histoire de Portes Mercredi 9 septembre, 10h00 Château de Portes Gard
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-09T10:00:00+02:00 – 2026-09-09T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-09T10:00:00+02:00 – 2026-09-09T11:00:00+02:00
© Titouan Mariac
Château de Portes Col de Portes, 30530 Portes Portes 30530 Gard Occitanie
“Henri Vidal, le curé qui a sauvé le village de Portes”, par René Doussière. Suivie de la visite de l’atelier de la vitrailliste. En partenariat avec l’Association Landra.