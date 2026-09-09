Conférence sur l’histoire de Portes, Château de Portes, Portes

Informations pratiques

Conférence sur l’histoire de Portes Mercredi 9 septembre, 10h00 Château de Portes Gard

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-09T10:00:00+02:00 – 2026-09-09T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-09T10:00:00+02:00 – 2026-09-09T11:00:00+02:00

© Titouan Mariac

Château de Portes Col de Portes, 30530 Portes Portes 30530 Gard Occitanie

“Henri Vidal, le curé qui a sauvé le village de Portes”, par René Doussière. Suivie de la visite de l’atelier de la vitrailliste. En partenariat avec l’Association Landra.