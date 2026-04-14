Conférence sur l’organisation et les usages des espaces durant la période romaine, entre montagne et piémonts, Maison du Parc à Etsaut, Etsaut
Conférence sur l’organisation et les usages des espaces durant la période romaine, entre montagne et piémonts, Maison du Parc à Etsaut, Etsaut samedi 13 juin 2026.
Conférence sur l’organisation et les usages des espaces durant la période romaine, entre montagne et piémonts Samedi 13 juin, 14h30 Maison du Parc à Etsaut Pyrénées-Atlantiques
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-13T14:30:00+02:00 – 2026-06-13T16:00:00+02:00
Fin : 2026-06-13T14:30:00+02:00 – 2026-06-13T16:00:00+02:00
Souvent discrets pour l’œil non averti, les vestiges de l’Antiquité sont pourtant nombreux en Aquitaine méridionale. Dans les villes comme dans les campagnes, ils témoignent de la présence romaine et des profondes transformations qui ont marqué ces territoires entre le Ier siècle a.C. et le Ve siècle p.C.
Cette conférence propose de plonger dans l’Aquitaine méridionale à l’époque romaine pour comprendre comment s’est structurée cette société située aux confins du monde romain. À partir des données issues de recherches archéologiques récentes et d’une thèse consacrée à l’organisation des espaces antiques, elle explore les villes, les campagnes, les activités artisanales et les réseaux de circulation qui formaient le paysage de l’époque.
Grâce à l’analyse croisée de ces informations dans un système cartographique numérique (SIG), il devient possible de reconstituer les logiques d’implantation et les usages du territoire. L’objectif : mieux comprendre comment les populations locales ont intégré l’influence romaine tout en conservant des héritages préromains, donnant naissance à une société aquitano-romaine originale.
Une invitation à découvrir, derrière les paysages actuels du Sud-Ouest, les traces d’une organisation sociale et territoriale vieille de deux millénaires.
Maison du Parc à Etsaut 64 Etsaut Etsaut 64490 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
Souvent discrets pour l’œil non averti, les vestiges de l’Antiquité sont pourtant nombreux en Aquitaine méridionale. Dans les villes comme dans les campagnes, ils témoignent de la présence romaine et…
©benoitpace
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