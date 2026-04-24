Rendez-vous en Pyrénées Béarnaises Extérieurs et lecture de paysage au fort Borce
Rendez-vous en Pyrénées Béarnaises Extérieurs et lecture de paysage au fort Borce samedi 27 juin 2026.
Borce
Rendez-vous en Pyrénées Béarnaises Extérieurs et lecture de paysage au fort
Borce Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 09:30:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Balade patrimoniale à la découverte du pont de Cebers aux détours du fort du Portalet ponts, passerelles, ravines, points de vue, paysages naturels et culturels s’offrent à vous. .
Borce 64490 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 39 99 99 pah@hautbearn.fr
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English :
L’événement Rendez-vous en Pyrénées Béarnaises Extérieurs et lecture de paysage au fort Borce a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme du Haut-Béarn
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