Borce

Rendez-vous en Pyrénées Béarnaises Extérieurs et lecture de paysage au fort

Borce Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 09:30:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Balade patrimoniale à la découverte du pont de Cebers aux détours du fort du Portalet ponts, passerelles, ravines, points de vue, paysages naturels et culturels s’offrent à vous. .

Borce 64490 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 39 99 99 pah@hautbearn.fr

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English :

L’événement Rendez-vous en Pyrénées Béarnaises Extérieurs et lecture de paysage au fort Borce a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme du Haut-Béarn