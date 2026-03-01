Conférence sur Monet Peindre l’air, la lumière et l’eau Château de Simiane Valréas
Château de Simiane 8 Place Aristide Briand Valréas Vaucluse
Début : 2026-03-19 18:00:00
fin : 2026-03-19 19:30:00
2026-03-19
Nous accueillerons la première conférence de l’année 2026 proposée par Marie-Hélène Adam sur Monet.
Château de Simiane 8 Place Aristide Briand Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 35 30 44 accueil-chateau@mairie-valreas.fr
English : Conférence sur Monet Peindre l’air, la lumière et l’eau
We will be hosting Marie-Hélène Adam?s first Monet lecture of 2026.
