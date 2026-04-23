Conférence sur Victor Fénoux CIAP Les Enclos Guimiliau

Guimiliau

Conférence sur Victor Fénoux

CIAP Les Enclos 53 rue du Calvaire Guimiliau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16 18:00:00

fin : 2026-10-16

Date(s) :

2026-10-16

Dans le cadre de la semaine de l’architecture, conférence par Anne Guillou et Pascal Taverny, sur Victor Fénoux, constructeur du viaduc de Morlaix.

La construction du viaduc de Morlaix est une aventure humaine et technique à la fois. L’ouvrage est dû à un jeune ingénieur de trente ans, Victor Fénoux, qui le conçût et le réalisa en deux années de juillet 1861 à novembre 1863. Le viaduc a modifié considérablement la ville de Morlaix. .

CIAP Les Enclos 53 rue du Calvaire Guimiliau 29400 Finistère Bretagne +33 2 98 62 39 36

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English :

L’événement Conférence sur Victor Fénoux Guimiliau a été mis à jour le 2026-04-23 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX