Visite contée de l’exposition « YS » par Lukaz Nedeleg, Centre d’interprétation – Les Enclos, Guimiliau

Informations pratiques

Visite contée de l’exposition « YS » par Lukaz Nedeleg 19 et 20 septembre Centre d’interprétation – Les Enclos Finistère

Jauge 30 personnes / Durée : 40 min.

Sans réservation. Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:40:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:40:00+02:00

Récit breton le plus connu dans le monde, la légende de la cité d’Ys obsède Lukaz Nedeleg, qui a enquêté à son sujet pendant des années. Naviguant entre les photos de l’exposition, il amène le public à tirer des bords entre fiction et réalité, imaginaire et l’histoire, à la rencontre d’une ville engloutie à l’état quasiment quantique.

Centre d’interprétation – Les Enclos 53 rue du calvaire, 29400, Guimiliau Guimiliau 29400 Finistère Bretagne 0298683333 https://www.ciap-enclos.fr/le-ciap-centre-interpretation-des-enclos-paroissiaux/ Situé dans le bourg de Guimiliau, au cœur du Pays de Landivisiau, le Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine « Les Enclos » a ouvert ses portes en 2018.

Musée d’un nouveau genre, il est entièrement dédiés aux enclos paroissiaux.

Recouvrant 150 m² d’exposition entièrement dédiés aux enclos paroissiaux, le CIAP propose au public passionné ou néophyte, local ou touristique, une plongée dans l’âge d’or breton des 16è et 17è siècles.

Immergé dans une scénographie moderne et esthétique, et à travers différents espaces ludiques, le visiteur remonte le temps pour (re)découvrir les enclos, véritables joyaux d’architecture et d’histoire. Maquettes en bois, fac-similés, jeux et projections scéniques permettent à tous, petits et grands, de mieux comprendre ce patrimoine unique au rayonnement international. Parking

Visite contée de l’exposition « YS » par Lukaz Nedeleg, comédien du spectacle « Le Doute »

©Karine Baudot